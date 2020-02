Educación Especial avanza por encima del bloqueo

La Habana, Cuba. – A consecuencia del bloqueo y de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por el gobierno estadounidense, la Enseñanza Especial cubana enfrenta dificultades en la adquisición de nuevas tecnologías, e insumos para la producción de libros de texto.

No obstante, el Ministerio de Educación y el gobierno cubano, han encontrado alternativas para que la educación especial siga fortaleciéndose en la actualidad.

Hoy, alumnos con discapacidad visual, auditiva e intelectual, reciben clases en el sistema regular en cada uno de los municipios cubanos, y para ello resulta imprescindible esta figura del maestro de apoyo, quien asesora metodológicamente a los docentes.

Podemos decir que a 58 años de instituida la Educación Especial en Cuba, la misma se reconoce a nivel mundial, pues el país refuerza este tipo de centros educativos.

