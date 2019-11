Dedican a Fidel Taller de Secundaria Básica

La Habana, Cuba. – Dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se realiza en La Habana, el Taller Internacional de Secundaria Básica, Por una escuela inclusiva, al cual asisten representantes de 10 países de América Latina, Estados Unidos y China.

Ante Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, Marlén Triana Mederos, directora general de Educación Básica, al inaugurar el foro, dijo que la secundaria cubana trabaja como parte del tercer Perfeccionamiento con rigor y efectividad en el proceso docente educativo.

En el Taller Internacional de secundaria básica, la doctora Margarita Mac Ferson Zayú, dictó una conferencia, la cual expresa que ese nivel de enseñanza centra la formación humana como instrucción del pensamiento.

Subrayó que en Cuba la secundaria comprende los grados séptimo, octavo, y noveno y los alumnos de esa educación tienen edades comprendidas de 12 a 15 años.

