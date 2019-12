Cuba festeja con orgullo el día del educador

La Habana, Cuba.- En ocasión del Día del Educador, los cubanos rinden homenaje a todos aquellos que día a día forman al hombre nuevo con resultados reconocidos en materia de educacion a nivel internacional

Y es que cada 22 de diciembre, recordamos a aquellos jóvenes y maestros que 6 décadas atrás, fueron hacia los lugares más apartados de la Isla para insertar a los más humildes en el mundo de las letras y los números

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el actual curso cuenta con una matrícula superior al millón 700 mil estudiantes en todos los niveles de enseñanza

Los ministros de Educación y Educación Superior, Ena Elsa Velázquez Cobiella y José Ramón Saborido han coincidido en que este curso, a pesar de la compleja situación económica, producto de la hostil política de Estados Unidos, garantizará un buen ciclo académico, motivo para festejar este 22 de diciembre.

