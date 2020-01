Cuba en foro mundial de educación en Reino Unido

Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación de Cuba, asiste a un foro internacional que comenzó este domingo en Londres, Reino Unido, con delegados de 95 países para tratar sobre el futuro de la enseñanza.

El encuentro es en la sala de conferencias Reina Isabel Segunda, frente al Parlamento británico, con el lema central: ¿Una generación, qué es necesario para transformar la educación?

Reconocido internacionalmente como el foro ministerial por excelencia para debatir sobre métodos futuros de la enseñanza, la cita reúne cada año en Londres a representantes de dos tercios de la población mundial.

Durante los tres días de conferencia, los participantes debatirán sobre retos y problemas comunes que enfrenta la educación, adelantaron los organizadores, entre los cuales están el Ministerio británico de Relaciones Exteriores y el Departamento de Educación y Desarrollo Internacional del Reino Unido.

