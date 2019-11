Cooperación educativa entre Cuba y China

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de la República de Cuba, animados por el interés de fomentar la colaboración bilateral en el sector de la enseñanza, firmaron un convenio de colaboración.

Con la presencia de la Ministra de Educación cubana Ena Elsa Velázquez, el documento fue firmado por el Viceministro cubano de Educación, Eugenio González, y el Viceministro chino de Educación, Zheng Fu Zhin.

El convenio pretende elevar el nivel profesional vinculado a la enseñanza en la primera infancia, y propiciar y fomentar el intercambio entre los educadores cubanos y chinos.

También incluye entre los objetivos el convenio de colaboración entre ambos países, el desarrollo de cursos de especialización para docentes encargados de la atención a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales.



