Centros educacionales extreman medidas sanitarias

La Habana, Cuba. – La nueva pandemia global y la propagación de la Covid-19, así como las medidas higiénicas para prevenirla, son temas sumamente tratados en matutinos y en clases de todo tipo, en los centros educacionales cubanos.

Se indica a los alumnos la necesidad de seguir las medidas higiénicas que ha divulgado el Ministerio de Salud Pública, como no tocarse los ojos, la nariz y la boca sin el previo aseo, pues son puertos de entrada para el contagioso virus.

También se hace referencia a la importancia de permanecer informados sobre el nuevo Coronavirus y evitar la asistencia de quienes presenten síntomas gripales.

En febrero, el país creó el plan de prevención y control para afrontar la Covid-19, y de inmediato el Ministerio de Educación elaboró las medidas, que de manera específica deben realizarse en los centros escolares, en aras de minimizar daños.

