Celebran en Sagua la Grande acto por el Día del Educador

Villa Clara, Cuba. – Con la felicitación a planteles y educadores destacados, trascendió en el municipio de Sagua la Grande el acto en Villa Clara por el Día del Educador.

En la ceremonia efectuada en el Teatro de esa localidad, se entregó la Orden Frank País y la Medalla José Tey a trabajadores con una relevante trayectoria, y fue reconocida la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez, por su contribución al perfeccionamiento de ese sector.

Durante el acto en Villa Clara por el Día del Educador, con sede en Sagua la Grande, se reconoció, además, la labor de la Universidad Central, la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, y el Instituto Politécnico Lázaro Cárdenas.

También recibieron diplomas acreditativos el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Ernesto Guevara, Cinesoft, y el Proyecto de Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

