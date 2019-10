Bloqueo yanqui afecta Educación Técnico-Profesional

La Habana, Cuba. – El bloqueo de Estados Unidos a Cuba afecta la educación técnica y profesional al no poseer, esa enseñanza, el acceso adecuado a las tecnologías y herramientas requeridas por las restricciones norteamericanas.

Al ofrecer la información, los especialistas de esa instrucción Yipsian Rodríguez Soto y Bienvenido González Rodríguez, agregaron que debido a ese flagelo está deprimida la conección de internet en los planteles y la compra de medios de computación se encarecen al tener que adquirirlos en otros países.

Precisaron que el próximo año se realizará la primera graduación de los profesores de nivel medio superior de la Educación técnica y profesional, quienes pueden continuar estudios de pedagogía en esa especialidad en el curso por encuentro.

En la actualidad esa enseñanza tiene una matrícula en toda Cuba de más de 172 mil alumnos

