Acogerá Cuba Congreso de Ciencia y Educación

La Habana, Cuba. – El Palacio de las Convenciones de La Habana, abrirá sus puertas del 8 al 22 de junio a la celebración del II Congreso Internacional Ciencia y Educación.

Convocado por el Ministerio de Educación de la República de Cuba y el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, dicho evento se enriquecerá con la experiencia de académicos que debatirán sobre los aportes de la investigación científica.

Los paneles girarán en torno a temas medulares para la educación en la sociedad actual, entre ellos las políticas públicas en ciencia, educación, tecnología y sociedad para un desarrollo sostenible.

El programa científico del encuentro estará organizado en Conferencias Centrales, Mesas Redondas, Foros, y Simposios, donde se abordaran temáticas sobre la inclusión educativa: experiencias de buenas prácticas; así como la educación para la salud y la igualdad de género.

