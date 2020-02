Abrirán la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad

La Habana, Cuba. – La Universidad de las Ciencias Informáticas abrirá en septiembre venidero, la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, anunció en La Habana Walter Baluja García, rector de la UCI.

En ese contexto, Raydel Montesino, presidente de la Comisión Nacional de esos estudios, explicó que la institución posee las aulas necesarias y los laboratorios de computación, así como otras instalaciones especializadas para las temáticas de redes y arquitectura de computadoras.

Precisó que la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, tendrá una duración de 4 años, se prevé una matrícula para 200 alumnos de todo el país, y un claustro asegurado.

Significó Raydel Montesino, que esa especialidad es una dimensión de la seguridad nacional de Cuba, la cual no es estática, y evoluciona continuamente debido a que el país se encuentra sometido a nuevos riesgos, amenazas y agresiones.

