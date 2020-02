Tributo 2020: Excelencia inigualable

La Habana, Cuba. – La empresa mixta Havana Club Internacional S.A presentó a la prensa, en el Museo del Ron en La Habana, su edición limitada de ron de ultra-prestigio Havana Club Tributo 2020, que marca el aniversario quinto de la colección Tributo, creada a partir de las mejores reservas de rones añejos de Habana Club.

El director general de Havana Club International S.A., Christian Barre destacó que el nuevo producto, el cual se presenta en una magnifica caja de caoba con referencias de estilo Art Decó, empezó hace muchos años y sintetiza lo que han venido haciendo en ediciones anteriores

Destacó que es una edición limitada de 2500 botellas a nivel mundial, numeradas y cada caja está personalizada con la firma del Maestro del Ron Cubano de Habana Club, Asbel Morales, como garantía de calidad y excelencia.

Morales seleccionó una pequeña cantidad de exquisitas reservas de ron de las ediciones anteriores que habían sido guardadas y vueltas a añejar y luego las mezcló con un ron único, extraído de un lote de 100 barriles exclusivos, nunca antes comercializado.

El resultado es un fino y lujoso espirituoso de asombrosa profundidad y complejidad con un intenso y rico toque ahumado.

El Maestro del Ron Cubano explicó que el espectacular Havana Club Tributo 2020 es un homenaje al proceso único de envejecimiento y mezcla continua del ron cubano, realizado cuidadosamente según las tradiciones transmitidas por los Maestros del Ron Cubano, que los aficionados a los habanos, los coleccionistas de bebidas espirituosas y los bebedores exigentes disfrutarán.

“Con Tributo 2020, dijo, se ha cerrado un ciclo total del proceso de elaboración del ron, más de un siglo de tradición e historia, y conocimientos que se van entregando de generación en generación.”

Resaltó que para él ha sido un gran honor participar en la creación de todas las 5 espectaculares ediciones de Tributo pues cada una de ellas rinde homenaje a diferentes elementos del proceso de producción del ron cubano.

El director de ventas y marketing en Cuba, Ahmed Álvarez destacó que para Cuba se han destinado 350 botellas que se comercializarán en el país a un precio de venta al público de 400 cuc en las Casas del Habano, hoteles de elevado estándar, las tiendas Duty Free y licoreras especializadas.

Notas de cata del Havana Club Tributo 2020

-Color: Cerezo ámbar muy profundo, oscuro y rojizo a la vez.

-Aroma: Frutos secos, caramelo, chocolate amargo. Notas de pera con toques de cuero viejo, especias y un sutil aroma de tabaco añejo.

-Paladar: Seco y dulce, intenso, ultra concentrado en el paladar, con notas especiadas que se curten hacia un final que se prolonga durante minutos.

-Copa seca: revela una incesante capacidad de aromas y la facilidad con que las mismas salen de la copa, haciendo énfasis en notas de chocolate y vainilla.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.