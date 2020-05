Prioriza Granma la producción de alimentos

Granma, Cuba. En el Consejo de Defensa en Granma, se reiteró que producir alimentos es la tarea más sagrada que tiene el país, para enfrentar las serias limitaciones económicas que impone Estados Unidos a Cuba.

Federico Hernández, presidente de ese órgano, dijo que la única vía de sobrepasar los efectos del Nuevo Coronavirus, es concretar más siembras de cultivos varios, granos, hortalizas, y los acopios desde las montañas que tienen significativos volúmenes de diversos renglones agrícolas.

Insistió en producir comida a gran escala, liderada por todas las formas de producción de la agricultura, incluyendo los autoconsumos, la Industria Alimentaria y la Pesca y la industria local del Poder Popular.

Junto a la contención de la Covid-19, Granma enfrenta ilegalidades en el comercio y la gastronomía, centros de elaboración y el acaparamiento de todo tipo de productos o recursos.

