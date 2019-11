Precisa Matanzas avance en reparación de centrales

Matanzas, Cuba. – Los trabajadores y directivos de la industria azucarera en la provincia de Matanzas laboran para cumplir con el cronograma de las reparaciones en los tres centrales a moler en la venidera zafra.

En las fábricas no marcha parejo el proceso porque escasean algunas piezas y componentes que atrasan el ritmo previsto, aunque se reporta más del 85 por ciento de los trabajos ejecutados.

Ricardo Sánchez Calero, director de la Empresa Azucarera Matanzas, precisó que los ingenios Mario Muñoz, de Los Arabos; México, en Colón y Jesús Rabí, de Calimete, muestran estabilidad en las fuerzas con experiencia y control en las faenas que acometen.

Sánchez Calero explicó que ante los atrasos en algunas materias primas laboran por recuperar el tiempo perdido, con calidad y eficiencia en los trabajos que garanticen la arrancada de las industrias.

