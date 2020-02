Planta de soya en Cuba por mejorar exportación a México

Los trabajadores y directivos de la planta procesadora de soya, única de su tipo en Cuba, tienen el desafío de elevar la calidad del producto y su embalaje, destinado a la exportación hacia México.

Al término del análisis anual, dicha industria, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, se impondrá remontar indicadores productivos a fin de satisfacer renglones esenciales para la alimentación de la población.

Particular atención tendrá el mejoramiento del embalaje de la lecitina de soya, que se exporta a México, así como el mantenimiento de instalaciones que permitan mayores rendimientos industriales en el procesamiento de la soya, fundamentalmente en la obtención de aceite crudo.

El debate sobre el proceso de la industria santiaguera también potenció como prioridad el cumplimiento de normas de protección e higiene laborales, así como acciones que contribuyan al bienestar de los trabajadores.

Tomado de Prensa Latina

