Minindustrias de Artemisa aportan al autoabastecimiento

Artemisa, Cuba. – Pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, diez minindustrias en la provincia de Artemisa ofrecen valor agregado a las producciones agropecuarias y aportan al programa de autoabastecimiento local.

Reinier Fernández, jefe de la sección de ingeniería agrícola en la Dirección Provincial de la Agricultura, dijo que los establecimientos se localizan en los municipios de Güira de Melena, San Antonio de los Baños, Mariel, Bahía Honda, San Cristóbal, Alquízar y Artemisa.

Con el fin de aportar a las 30 libras per cápita de viandas, hortalizas y granos, las minindustrias en Artemisa desarrollan una producción muy variada que incluye conserva de frutas y vegetales, jugos, siropes, caramelos y embutidos.

Para este año, en concordancia con la estrategia de desarrollo del Ministerio de la Agricultura, fomentarán esos centros de elaboración para potenciar las producciones agrícolas.

