Mayor constructora de Guantánamo con evidentes avances

Guantánamo, Cuba.- La Empresa Constructora Integral Guantánamo cerró el 2019, con un notable impulso a las fuentes de energía renovable y de obras de gran impacto socioeconómico.

Durante la asamblea de balance que se efectuará hoy en esa ciudad, las deliberaciones se centrarán en los propósitos del colectivo en la terminación de otras obras que coadyuven a paliar el déficit de viviendas y a impulsar el programa agroalimentario.

La Empresa Constructora Integral Guantánamo está enfrascada en la construcción de obras que tributen al desarrollo de energías renovables, como el Parque Solar Fotovoltaico Los Ciguatos, en el municipio de San Antonio del Sur, que ya aporta al Sistema Eléctrico.

La Empresa apoya a inversiones en la agricultura, específicamente la instalación del sistema de riego correspondiente al Programa Estatal Nacional de Frijol Niceto Pérez.

