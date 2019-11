Materias primas, valores que generan ingresos a la economía

La Habana, Cuba. – Incrementar el valor de los materiales mediante su clasificación, para obtener mayores ingresos, como es el caso de la chatarra electrónica, es uno de los propósitos del Grupo Empresarial de Reciclaje, del Ministerio de Industrias.

El director general de la Empresa Importadora-Exportadora de Materias Primas, Alecmar Díaz, aseguró que este año el Grupo ha exportado alrededor de 30 millones de dólares, con renglones que la industria nacional no

A pesar del recrudecimiento del férreo bloqueo yanqui, se recuperan, procesan y venden más de 175 mil toneladas de chatarra ferrosa, 27 mil de chatarra no ferrosa y 70 mil de desechos no metálicos, agregó.

La recuperación de materias primas aporta a la economía y sustituye importaciones a la vez que beneficia el medio ambiente.

