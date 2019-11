Industria de la miel de Sancti Spíritus en pos del cumplimiento

Sancti Spíritus, Cuba. – El colectivo de la procesadora de miel de Sancti Spíritus se impone a las limitaciones materiales en busca de cumplir el plan anual del rubro exportable.

Directivos de la Unidad Empresarial de Base del territorio, señalaron que superan las 2 mil 250 toneladas del alimento, paso esencial para lograr el compromiso de 2 mil 393 en el presente año.

Alcanzar en el 2019 más de 10 mil toneladas de miel es propósito de los apicultores cubanos, que trabajan para mantener la alta calidad del alimento que tiene también empleo en medicamentos.

Cuba cuenta con tres plantas para procesar industrialmente la miel de abejas, situadas en las provincias de Artemisa, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba, donde se desarrollan inversiones para darle mayor valor agregado a las producciones dirigidas a la exportación.

