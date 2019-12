Inauguran en Cienfuegos moderna destilería de alcoholes

Agua de Pasajeros, Cuba. – Después de seis años de haber permanecido paralizada, quedó oficialmente inaugurada en Cienfuegos la destilería de la nueva Empresa Mixta de Alcoholes Finos de Caña Sociedad Anónima (ALFICSA).

En el acto al que asistieron las autoridades de la provincia, la ingeniera Lucía Rodríguez Rivero, gerente de la entidad, dijo que sobrepasan los 3 millones 300 litros desde su apertura tras un proceso inversionista que posibilitó mejoras tecnológicas.

Añadió que cumplen con la Empresa de Perfumería y Cosmética Suchel Camacho, mientras que a la ronera Havana Club Internacional no han podido entregar lo acordado por problemas de mala calidad de las mieles.

La destilería de Alcoholes Finos de Cienfuegos es paradigma del encadenamiento productivo porque su materia prima es un subproducto de la fabricación de azúcar, y los desechos son aprovechados por plantas de torula.

