Extiende red de establecimientos comerciales en divisas

Holguín, Cuba. – A través de la unidad El Níquel, perteneciente a la Cadena de Tiendas Caribe (División Oriente-Norte), Holguín se sumó a la red de establecimientos del país que se dedican a la venta de productos electrodomésticos en moneda libremente convertible.

Ubicada en el centro de la capital provincial, el segundo piso del inmueble además de recibir los artículos, fue equipado con tres cajas de cobro aptas para el pago mediante tarjetas magnéticas.

De acuerdo con Oyaima Córdoba, gerente de esa área, el espacio se abre con la disponibilidad de más de 41 productos, entre ellos, neveras, refrigeradores, televisores y procesadores de alimentos.

Elizabeth Reyes, directora de la Cadena de Tiendas Caribe (División Oriente-Norte), precisó que en dependencia de la demanda de ese servicio, se decidirá la apertura en un futuro de otra tienda de igual tipo en otras zonas de Holguín.

