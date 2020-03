Empresa de Granma rubrica contrato con entidad extranjera

Granma, Cuba. – La unidad empresarial de base CALISUR de cría artificial de camarones, en el municipio de Río Cauto, en la oriental provincia Granma, es el primer colectivo de esa región que concreta un contrato de administración con una firma extranjera.

Mario Sariol, director de esa entidad, dijo a Radio Reloj que el contrato suscrito por seis años está dirigido a aumentar la producción de camarones por vía artificial, disminuir los costos y lograr superiores niveles de exportación.

El pasado año la granmense empresa CALISUR se ratificó como la mayor productora del crustáceo en Cuba, fue la mejor en la conversión de alimentos por tonelada de esa especie y certificó su sistema de gestión de calidad.

Los trabajadores de ese colectivo cumplieron su plan de enero, no tuvieron planificación en febrero, pero reinician las capturas este mes y crecerán en 200 toneladas de camarones sobre el récord del pasado año.

