Duplicará generación, parque fotovoltaico de Yaguajay

Sancti Spíritus, Cuba. Cuando próximamente concluya la ampliación del parque solar fotovoltaico de Mayajigua, se duplicará la generación de esa instalación, que se convertirá en la mayor de su tipo de la provincia de Sancti Spíritus.

Para el montaje, se utiliza una moderna tecnología italiana de punta que permite mejor nivelado de las mesas donde se soportan los 3 mil 60 paneles fotovoltaicos.

Con los 2,5 megawatts de la ampliación, Yaguajay dispondrá de 8,5 megawatts, más de la mitad de la disponibilidad de la provincia, y capaz de satisfacer la demanda en el pico eléctrico del mediodía.

Los SEIS parques existentes en Sancti Spíritus, generan un promedio diario de 75 megawatts hora, que representan el 3,6 por ciento de la energía que consume la provincia.

