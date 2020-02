Cumplir, cuidar y ahorrar el presupuesto

La Habana, Cuba. – Hasta el 15 de febrero tiene lugar en Cuba un proceso de desagregación del Presupuesto del Estado para 2020, en el que los trabajadores forman parte activa.

De acuerdo con el viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, estas reuniones no son un simple acto formal, sino de participación consciente, y se deben definir con los consejos de dirección las partidas y los gastos.

Enfatizó que constituye una responsabilidad de los directivos comprometer a los colectivos laborales en la generación y aporte al Presupuesto de las cifras de ingresos inscritas, así como desarrollar los niveles de actividad previstos en el Plan.

Todo ello -insistió Vladimir Regueiro- adoptando las medidas de ahorro, para lo cual el Ministerio de Finanzas y Precios diseñó un sistema de trabajo y control sobre la gestión de los ingresos y el enmarcamiento de los gastos presupuestarios.

