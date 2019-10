Café cubano, nuevas oportunidades de negocio

Santiago de Cuba. – Un nuevo horizonte se vislumbra para el negocio del café cubano y su comercialización exterior con la puesta en marcha de un proyecto de cooperación internacional.

Ese programa iniciado en el pasado año por parte de la Fundación Lavazza en colaboración con Oxfam y la Agencia para el intercambio económico cultural con Cuba, incluye a las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba, ésta última la mayor productora de café en el país.

Lilian Surelis Miranda del Rosario, jefa de negocios y desarrollo en la Empresa procesadora de café Rolando Ayud, del municipio de Contramaestre, dijo que se trabaja en esta primera etapa con el café arábico de las zonas montañosas de ambas provincias.

En esta cooperación internacional se dirigen los intereses hacia el café cubano de la variedad arábico porque se obtiene una bebida suave y agradable al paladar de mayor aceptación en el mercado mundial.

