Buscan en Cuba fortalecer la cultura tributaria

La Habana, Cuba. – Con el propósito de lograr mayor cultura tributaria y económica de los trabajadores por cuenta propia, comenzará el 5 de diciembre en La Habana un curso dedicado a quienes ejercen esa forma de gestión no estatal, que suman en el país casi 618 mil personas.

Los interesados deben acudir a la oficinas de la administración tributaria (ONAT), de esos municipios, y desde este lunes y durante toda la semana se realizará la matrícula.

Esos encuentros tendrán lugar en cuatro lugares distintos: los Politécnicos Antonio Guiteras, de Plaza de la Revolución; Fernando Aguado y Rico, de Centro Habana; Pablo de la Torriente Brau, de Playa, así como en la sede de la asociación de economistas y contadores de la Habana Vieja.

Cómo llenar la declaración jurada y mantener actualizados los registros de ingresos y gastos, serán abordadas en el curso que inicia el 5 de diciembre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.