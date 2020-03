Anuncian a partir de mayo mayor estabilidad en productos de aseo

La Habana, Cuba. – Artículos como el jabón, la crema dental, el detergente líquido y otros que se comercializan en la red de comercio minorista de Cuba tendrán mayor estabilidad a partir de mayo, aseguró a Cubadebate Mirla Díaz, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Ligera.

Explicó que la materia prima está financiada y tiene fecha de arribo en abril, en tanto agregó que si bien en ese mes se mostrará cierta mejoría, no será hasta mayo y junio que la situación se mantenga estable.

La vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Ligera destacó que por cada mes estarán a disposición del mercado nacional más de mil toneladas de jabón de lavar, igual cifra de jabón de tocador, cerca de mil toneladas de detergente, y alrededor de 300 toneladas de pasta dental.

El 70 por ciento de la producción de jabón que demanda del país es responsabilidad de la empresa Suchel Cetro, en La Habana, mientras el detergente líquido solo se produce en la industria Jovel de Matanzas.

