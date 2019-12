Abrirán nuevas capacidades hoteleras en polo turístico cubano

En el polo turístico Trinidad de Cuba, en la central provincia de Sancti Spiritus, se trabaja hoy para incorporar el próximo año unas mil habitaciones de alto confort en la villa Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Recientemente se incorporaron las operaciones del hotel La Popa, que junto al Iberostar de Trinidad, son los únicos cinco estrellas del territorio espirituano. Además se labora en la ejecución de los nombrados Meliá Trinidad e Iberostar Ancón, también con máxima categoría en servicios.

En el Valle de los Ingenios, sitio patrimonial, se abrió este año al turismo nacional y foráneo después de una reparación capital, la hacienda Guachinango, donde los visitantes pueden conocer los orígenes de la producción ganadera en esa parte del país.

Como parte de la recuperación de dicho lugar espirituano, se labora también en la restauración de casas-haciendas en coordinación con la Oficina del Conservador.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.