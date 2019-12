Vladímir Putin envía felicitaciones a Raúl y Díaz-Canel

Moscú, Rusia. – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, con motivo del Día de la Liberación del país caribeño, la Navidad y el Año Nuevo.

En su mensaje, el mandatario ruso constató que las relaciones bilaterales entre ambas naciones se desarrollaron este año de manera muy dinámica.

El texto precisa que se amplió el diálogo político, se elaboraron proyectos conjuntos prometedores en los ámbitos de la energía, el transporte, y la infraestructura industrial, asimismo, Putin expresó la esperanza de un mayor fortalecimiento de la asociación estratégica bilateral en beneficio de los pueblos de Rusia y Cuba.

El presidente de Rusia también felicitó por el Año Nuevo a los principales Jefes de Estado de todo el mundo, así como a los líderes de las organizaciones internacionales más importantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.