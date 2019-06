Visita gubernamental a Camagüey chequea Política de la Vivienda

Los problemas y deficiencias que afectan el avance de la construcción de viviendas en Camagüey, se analizaron en una reunión presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien encabeza una visita gubernamental a esa provincia.

Entre otros problemas se consideran el deficiente seguimiento a los subsidios, violaciones de la documentación, problemas organizativos, y atrasos en el otorgamiento de habitables.

Díaz-Canel precisó que el programa de construcción de viviendas subsidiadas por el Estado, requiere de máxima atención, por ser este el de mayor impacto social que se implementa.

En la reunión resumen de la visita gubernamental, participan 4 vicepresidentes del Consejo de Estado y de Ministros, ministros, viceministros, y dirigentes nacionales y del territorio.

