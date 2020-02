Vicepresidente de Cuba evalúa inversiones de la agricultura en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba, evalúa el proceso de inversiones para obras priorizadas del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Matanzas.

Obras de la Empresa Agroindustrial de granos, del programa arrocero, del programa del tabaco, y de recuperación e incremento de capacidades en almacenes de materias primas, fábricas de pienso y silos, entre otras, realizadas por diferentes constructoras, presentan avances en su ejecución.

Acompañan a Salvador Valdés Mesa, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Liván Izquierdo Alonso, y Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de la provincia.

Durante la visita, el Vicepresidente de la República de Cuba conversará con dirigentes y campesinos de la Atenas de Cuba sobre el proceso inversionista de la agricultura en ese territorio, con el propósito de agenciar los asuntos y buscar soluciones.

