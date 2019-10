Salvador Valdés evalúa en Camagüey acciones para impulsar la zafra

Camagüey, Cuba. – El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, evaluó en Camagüey la estrategia para recuperar el sector azucarero y los preparativos para la venidera zafra.

Según medios locales, precisó como asuntos estratégicos la eficiencia, la atención a los trabajadores, la recuperación de las plantaciones y el cumplimiento de las producciones y puntualizó que la máxima prioridad para el sector azucarero está en la recuperación cañera.

Agregó que este es uno de los organismos vitales para la economía del país el cual demanda mayor diversificación en sus producciones en aras de la reducción de importaciones.

Julio Andrés García, presidente del Grupo Azucarero AZCUBA, refirió que la principal dificultad en la provincia está dada por la disminución en la siembra de caña y exhortó a incrementar los rendimientos agrícolas y a buscar mejores variedades de la planta. Asimismo destacó la importancia de Camagüey en la refinación y que el ramo azucarero debe lograr ingresos con una expresión concreta en la economía a partir de su condición de exportador.

La próxima zafra azucarera comenzará en Cuba en noviembre y entre las experiencias a tener en cuenta para el período están las acciones aplicadas durante la contingencia energética para el ahorro de combustible, puntualizó el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa.

En la evaluación de la recuperación azucarera en Camagüey, también participaron José Ramón Monteagudo, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido, las máximas autoridades políticas y de Gobierno y directivos del sector.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.