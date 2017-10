Vicepresidente cubano recorre sitios de interés en Bayamo (+Video)

Bayamo, Cuba. – El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz – Canel, recorrió en la ciudad de Bayamo centros culturales y de servicios recién modernizados, como el Paseo General García, donde inauguró la Corresponsalía de la Televisión.

También asistió a la apertura del Centro Cultural Ventanas para promotores, comunicadores y artistas, cuya infraestructura tecnológica permitirá, entre otras servicios, realizar exposiciones virtuales y promocionar obras de plástica, lo cual destacó Diaz – Canel, mezcla lo histórico y cultural con la vida del territorio.

El miembro del Buró Político mostró satisfacción por los logros que alcanza esa provincia con talento, voluntad y compromiso con la cultura e historia.

Tambien visitó otros sitios como el recinto ExpoGranma, el Museo de Cera, la Casa de la Nacionalidad Cubana, la Plaza de la Revolución, la Casa del Queso y el restaurante La Cubana, con servicios gastronómicos y de informática.

