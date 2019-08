Vicepresidente cubano llama a asegurar producciones agropecuarias

Artemisa, Cuba. – El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, llamó este jueves a asegurar las producciones agropecuarias por su impacto en la alimentación del pueblo y la sustitución de importaciones.

Durante un encuentro con las principales autoridades de la provincia de Artemisa y empresarios del Ministerio de la Agricultura instó a dedicar los recursos disponibles a garantizar la cosecha de maíz para elaborar alimento animal y consolidar la producción de yuca con ese propósito.

Artemisa prevé sembrar casi el doble de hectáreas de papa que la campaña anterior, en tal sentido, Valdés Mesa insistió en que deben lograrse mejores rendimientos.

Resaltó también la importancia de realizar una adecuada contratación, la cual debe abarcar a todos los productores, así como, controlar lo que se produce y sus destinos.

En un intercambio con productores de Artemisa, Alquízar y Güira de Melena, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, destacó las posibilidades de la provincia para incrementar las producciones exportables y se interesó sobre la aplicación de la ciencia y la técnica en los cultivos.

Reconoció como positivo la entrega de alimentos a La Habana y como una dificultad destacó el incumplimento del programa de autoabastecimiento alimentario.

Al respecto, Gladis Martínez Verdecia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, refirió que persisten los problemas organizativos en el sistema de la agricultura, se constatan tierras deficientemente explotadas y una red de comercialización que urge ordenar.

Al cierre de julio, Artemisa incumple lo planificado en la siembra y producción de cultivos varios, así como, la producción de maíz, frijol y huevos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.