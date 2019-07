Vicepresidenta de Vietnam inicia visita oficial a Cuba

La Habana, Cuba. – La vicepresidenta de Vietnam, Dang Thin Goc Thinh, inicia hoy una visita oficial a Cuba que se extenderá hasta el próximo 11 de julio, la cual responde a una invitación del primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, con quien sostendrá una reunión.

Además, Goc Thinh se dirigirá este lunes a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde opera la concesionaria del país asiático llamada Vimariel, encargada de la construcción de un parque industrial en el área.

Igualmente, la vicepresidenta de Vietnam rendirá homenaje al Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución de La Habana y colocará una ofrenda floral a Ho Chi Minh en el parque de la capital cubana que lleva el nombre de ese histórico líder.

El martes está prevista la participación de la distinguida visitante en la inauguración de la jornada de la cultura vietnamita en Cuba.

