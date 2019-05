Varadero acogerá próxima Feria de Turismo

El balneario de Varadero será la sede el próximo año de la cuadragésima Feria Internacional de Turismo de Cuba, anunció el ministro del sector, Manuel Marrero, en el acto de clausura de la edición 39.

Precisamente a la modalidad de sol y playa se dedicará FITCuba 2020, en un destino turístico preferido en el mundo por la calidad de sus aguas transparentes y una infraestructura hotelera que sumará tres mil habitaciones el próximo año.

La Federación de Rusia será el país invitado de honor, como importante mercado emisor de turistas hacia nuestro país, con muchas potencialidades para sobrepasar los 137 mil visitantes rusos que viajaron a Cuba en 2018.

FITCuba cierra con resultados positivos para el producto turístico cubano y la concertación de convenios que contribuirán a cumplir la meta de los 5 millones de visitantes internacionales.

