Vacio de poder en Bolivia

La Habana, Cuba. – Acciones de vandalismo y saqueos, cundieron en la noche de este domingo en ciudades bolivianas, haciendo evidente el vacío de poder en que se encuentra el país andino tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

Tras anunciar su renuncia, Morales denunció mediante la red social Twitter que corre el riesgo de ser detenido ilegalmente, al igual que el asalto a su domicilio y la destrucción por los golpistas del Estado de Derecho en Bolivia.

La tensión en el país pareció crecer tras el mensaje en Twitter del líder de las protestas, Luis Fernando Camacho, dando por confirmada una orden de detención contra Morales, de inmediato desmentida por oficiales militares y policiales.

De acuerdo con medios locales, Bolivia precisa ahora decidir si combate el vacío gubernamental mediante una salida constitucional desde la Asamblea Legislativa o si llega a un acuerdo político y social que legitime a un nuevo gobierno.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció en rueda de prensa su renuncia para evitar una mayor escalada de violencia contra el pueblo, provocada por las fuerzas opositoras.

Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos. Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, indicó Morales, quien horas antes había convocado a nuevas elecciones generales.

El líder del Movimiento al Socialismo condenó que los grupos opositores no aceptaran el diálogo propuesto por el gobierno y, pese a que se anunciaron nuevos comicios y se garantizaron varias de sus exigencias, lo rechazaron todo y pidieron su renuncia.

Eso es conspirar contra la democracia, eso es un golpe de Estado, denunció Evo Morales, quien subrayó que deja una patria liberada, en desarrollo con generaciones que tienen mucho futuro.

Lamento mucho este golpe con una parte de la Policía plegada y atentando contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento al pueblo boliviano, subrayó Evo Morales en la intervención realizada desde Chimoré, en Cochabamba, bastión del proceso de cambio.

Reiteró que Carlos Mesa y Luis Camacho son los responsables del curso que tomen los acontecimientos en Bolivia, e incluso de lo que pueda ocurrirle a él y al vicepresidente, Álvaro García Linera, quien lo acompañó durante la intervención televisada.

Durante esa transmisión, en la que también estuvo presente la ministra de Salud, Gabriela Montaño, Evo indicó que la lucha no termina pues, dijo, los más humildes, los pobres, los sectores sociales, los buenos patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz.

No es ninguna traición a los movimientos sociales. La lucha sigue. Somos pueblo, subrayó.

En su comparecencia televisada, Evo Morales aseguró que no se escapa de nada porque no tiene nada que ocultar y tras agradecer el respaldo de países como Rusia y China y de algunos organismos internacionales, aseguró que continuará en el proceso de liberación.

Hemos demostrado que Bolivia ha sido el país que más ha crecido y teníamos un plan que era pasar a la industrialización, pero hay quienes no quieren que Bolivia crezca, subrayó después de anunciar la renuncia.

Por su parte, el vicepresidente, Álvaro García Linera, reseñó que el gobierno renuncia para cesar la violencia y recordó la recuperación de la soberanía nacional y la dignificación de derechos de los bolivianos.

Somos el gobierno que nacionalizó los hidrocarburos, el gobierno que sacó de la pobreza a más de tres millones de ciudadanos, agregó García Linera para luego reiterar su lealtad a Evo Morales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.