Unidad, arma crucial frente al imperio

La Habana, Cuba. – Con un tributo al líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro -inspirador de las luchas por un mundo mejor- comenzó en La Habana el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

A su apertura asistieron José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido; Esteban Lazo, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, otros miembros del Buró Político; el premier de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves y el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén.

El canciller Bruno Rodríguez advirtió que el equipo de política exterior de la Casa Blanca es el más reaccionario, corrupto, guerrerista y provocador de las últimas décadas.

Alertó que la campaña presidencial en Estados Unidos puede acentuar la confrontación hacia Cuba, y en tiempos difíciles-dijo-los esfuerzos de todos frente a la agresión serán decisivos.

Al intervenir en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, el canciller Bruno Rodríguez denunció la intensificación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Condenó las recientes medidas de Estados Unidos, como la persecución bancaria, las restricciones a los viajes y la aplicación íntegra de la Ley Helms Burton para asfixiar la economía cubana y violar los derechos humanos del pueblo.

Seguiremos firmes y optimistas, en permanente renovación del socialismo, fiel al legado de Fidel, con la conducción del General de Ejército Raúl Castro y el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel, subrayó el canciller.

Afirmó que el gobierno de Trump es la principal amenaza a la paz y convocó a la comunicación, organización y movilización política digital de las masas excluidas, pues no puede dejarse un espacio a un adversario que usa todas las armas.

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, expresó que Cuba les da la bienvenida con un pueblo que lleva más de 150 años de lucha y 60 de Revolución y resistencia ante el bloqueo y la hostilidad del imperio.

En el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo agregó que solo la solidaridad y unión de todos nos podrá salvar y nos hará vencer frente a un imperio en contubernio con una derecha nacional servil a sus intereses.

Fernando González recordó las palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuando afirmó que la administración Trump nos quiere cortar la luz y el agua hasta asfixiarnos, y que así no nos entendemos.

Un panel integrado por importantes personalidades de la izquierda debatió la necesidad de alcanzar un gran consenso de las fuerzas progresistas en defensa del planeta.

Una Marea Antimperialista en redes sociales con las etiquetas Manos Fuera de Cuba y Seguimos en Lucha se realizó también, y se proyectó un audiovisual sobre nuestra política exterior y la solidaridad.

En la conclusión de la jornada de este viernes, los delegados participaron en tribunas antimperialistas en 25 CDR de la barriada de San Agustín y disfrutaron de la actuación de trovadores cubanos y extranjeros participantes en el evento.

Hoy continúa el Encuentro Antimperialista, de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo con el panel Desafíos para una articulación de nuestras luchas y el trabajo en comisiones, especialmente la de Solidaridad con Cuba y demás causas justas.

En la cita participan más de mil 200 delegados de 95 países y 700 organizaciones de izquierda y partidos políticos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.