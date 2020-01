UNEAC, aporte a la práctica del pensamiento

La Habana, Cuba. – La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) está llamada a aportar una práctica del pensamiento que nos define, subrayó Roberto Montesinos, vicejefe del departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En las conclusiones del Consejo Nacional que sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana, el dirigente precisó que la UNEAC no es una institución más de la Cultura y ser miembro de ella tiene que significar un reconocimiento.

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, destacó dos cuestiones trascendentales emanadas del IX Congreso: la creación de la Comisión José Antonio Aponte contra el racismo y la discriminación, y el seguimiento sistemático al trabajo colectivo.

Alonso señaló que donde más útil puede ser la UNEAC es en el intercambio con las instituciones y en el acompañamiento del proceso de autonomía de las provincias.

En la clausura del Consejo Nacional de la UNEAC, este sábado, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, ponderó el valor de esa organización en la evaluación permanente de la vida cultural del país.

No dejar morir el Congreso es exactamente eso: discutir los problemas y hallar soluciones, enfatizó Alonso, y añadió que la UNEAC está invitada al debate constante para enriquecer el trabajo de las instituciones que conforman el sistema de la Cultura.

El titular del sector comentó sobre el difícil contexto en que se realizó la reunión ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. No podemos ser ajenos a lo que representa la UNEAC en el fortalecimiento de la conciencia y la unidad nacional, expresó.

La jornada sabatina de los intelectuales y artistas cubanos resultó provechosa en el análisis de los resultados y retos desde el IX Congreso hasta la fecha.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.