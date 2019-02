Una Carta Magna de su tiempo y con futuro

Esta Constitución por su contenido es de actualidad y también de futuro, ya que abarca muchas proyecciones, dijo José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido al ejercer su voto en el colegio electoral 3, circunscripción 10, en el municipio de Playa.



Agregó que hay gran cantidad de jóvenes que hoy se inician en este proceso trascendental, en el cual han trabajado bien como sabe hacer nuestra juventud que está presente en todas las tareas esenciales emanadas de la Revolución.



Señaló Machado Ventura que votar Sí es respaldar nuestro sistema político-económico y social, apoyar los beneficios y conquistas que ello implica para todos, y por los cuales hemos luchado siempre.



Puntualizó que votar Sí es muy importante hoy en que hay tantas amenazas de la actual administración de Estados Unidos, y se impone dar esa demostración de apoyo a la Revolución.

