Un rostro entre la gente

La Habana, Cuba. – Los pensadores alemanes, Carlos Marx y Federico Engels, expresaron que en cierta medida el trabajo ha creado al propio hombre, y también demostraron que es el trabajo la fuente creadora de todo valor, lo que constituyó uno de los grandes aportes del marxismo al pensamiento filosófico mundial y a la lucha de los pueblos, especialmente de los trabajadores.

Este Primero de Mayo, la sociedad cubana en pleno se volcará a las calles y plazas para patentizar el respaldo a la Revolución, proceso en el que los obreros y campesinos han desempeñado el papel más importante, primero con las armas en la mano y posteriormente en la producción y la defensa.

La actualización del modelo económico cubano es otro eslabón en la larga lucha de la Revolución, que tiene a los trabajadores en la primera línea por mantener nuestras conquistas.

Este Primero de Mayo marcharemos todos, como diría nuestro Héroe Nacional José Martí, en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.

Este Primero de Mayo será otra jornada para que la Patria nos contemple orgullosa, sin alardes ni chovinismo, pero seguros de que la gloria inmortal de nuestros héroes no será manchada jamás.

Cuba tiene muchas razones para marchar en el Día Internacional de los Trabajadores; tiene hombres y mujeres, por miles, que dejaron su sangre a lo largo del camino hacia la victoria. Así destacan líderes sindicales como Jesús Menéndez, Aracelio Iglesias y el Capitán de la Clase Obrera, Lázaro Peña, quienes demostraron que nuestro país tiene millones de razones para mostrar al mundo por qué marchamos.

Llegó la hora de ratificarle al mundo que la hermandad entre los trabajadores no conoce fronteras. La solidaridad de nuestro pueblo con decenas de naciones, específicamente del Tercer Mundo, es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar cuando las buenas voluntades se unen.

La Operación Milagro para contribuir a erradicar problemas de la vista, el programa de alfabetización Yo SÍ Puedo, la sangre derramada por la liberación de naciones africanas, el esfuerzo de constructores en distintos países hermanos; todo eso y más está en la historia, y también en la gloria de los tiempos que no deben morir.

Ese es el legado que tenemos por delante los trabajadores: por eso marcharemos este Primero de Mayo, recordando siempre a Marx y Engels cuando expresaron: “Proletarios de todos los países, UNÍOS”.

