Un país pensado por todos y defendido por todos (+ Fotos)

Cuando pensamos como país es que entre todos defendamos el país, que entre todos hagamos lo que le hace bien al país, y eso tiene que ver con el compromiso en todos los ámbitos, subrayó el presidente Miguel Díaz-Canel en la Mesa Redonda.

En la segunda jornada del panel televisivo para explicar las recientes medidas gubernametnales, Díaz-Canel señaló que los organismo de la administración central y los gobiernos locales tienen que dar respuesta a las denuncias que potencian el control ciudadano.

Si damos respuestas oportunas, si explicamos más que reprimir a quienes caigan en los errores, vamos a estar ganando en la batalla contra la indecencia, contra el comportamiento que no es emancipador y por la ética que tiene que distinguir a nuestro pueblo y a nuestra sociedad, aseveró.

Díaz-Canel agradeció a la Mesa Redonda y a Cubadebate haber facilitado un intercambio director con el pueblo.

Díaz-Canel afirmó que crear es el deber continuo de un pueblo que ha sabido que esa es la mayor riqueza de esta nación, que no tiene grandes recursos y ha vivido bajo amenazas de todo tipo.

El presidente aseguró en la Mesa Redonda que en estos días de intercambio, de explicación y retroalimentación, lo que más ha impresionado al Consejo de Mijistros ha sido la claridad con que el pueblo ha leído e interpretado las medidas anunciadas.

Hemos recibido ideas, iniciativas muy viables en el empeño de hacer avanzar la economía, subrayó antes de reiterar la exigencia a ministerios y gobiernos locales de hacer que el proceso fluya con la misma energía con que lo ha recibido el pueblo.

La evocar el legado y la obra de Fidel y Raúl en los momentos más difíciles de la historia reciente, Díaz-Canel advirtiò a los enemigos de la Revolución que continuaremos junto a los dos líderes de la Generación Histórica.

En los próximos días habrá que dar más explicaciones en la medida en que las decisiones se apliquen, adelantó el presidente Miguel Díaz-Canel al referirse en una segunda edición de la Mesa Redonda a las más recientes decisiones del Consejo de Ministros

Para aclarar las dudas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, explicó que subirán todas las pensiones que están por debajo de los 500 pesos, por lo que 1 millón 500 mil personas van a recibir algún aumento.

González señaló que las viudas o los beneficiarios por pensiones por muerte, recibirán incrementos en proporción al aumento que se hace a la jubilación otorgada a la persona fallecida.

La ministra afirmó que están comprendidos en ese aumento los acogidos al régimen no especial que tienen características laborales diferentes, como trabajadores por cuenta propia, artistas plásticos o usufructuarios.

La Titular de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, aclaró varias dudas de la población sobre las nuevas medidas económicas, y en consecuencia, ratificó que lo que se incrementa en el sector presupuestado es el salario escala.

Al intervenir este miércoles en la Mesa Redonda, la Ministra especificó que hay un grupo de pagos adicionales que sí se mantienen, pero no suben en sus cuantías.

En ese sentido, señaló que proseguirá el pago por años consecutivos de trabajo, y ejemplificó con los sectores de educación, fiscalía, tribunales, entre otros.

Las estimulaciones a docentes se mantienen, al igual que los pagos adicionales por determinados resultados en la salud y en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) dijo Margarita González, y acotó que en el caso de las categorías de máster y doctor continúan en las mismas cuantías hoy establecidas.

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, reiteró en la Mesa Redonda que la principal fuente del incremento salarial tiene que ser el ahorro del presupuesto, lo que exige un control estricto de los gastos.

Bolaños señaló que este año hay un déficit presupuestario que no incluye los 4 mil millones de pesos necesarios para el aumento de salario anunciado, por lo que ahora hay que actualizar y reajustar los presupuestos

Hay un grupo de gastos sin ejecutar que también van a ser revisados y utilizados como fuentes para el incremento, tanto transferencias al sector empresarial como a la propia actividad presupuestaria, indicó la ministra antes de hacer un llamado a recaudar todos los ingresos presentes en la economía del país.

Afirmó que todos los que le deben al presupuesto deben pagar esas deudas para cumplir ahora más que nunca y reiteró que habrá un mayor enfrentamiento a la evasión y a la impunidad.

A una de las interrogantes de la población sobre cómo será el pago de los jóvenes recién graduados en el sector presupuestado, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, informó en la Mesa Redonda que también aumenta su salario a partir del cobro del mes de agosto.

Explicó que en el caso de los adiestrados de nivel técnico cobrarán 510 pesos, y en los de nivel superior 620.

Sobre contadores y auditores, plazas que contribuyen a fortalecer los necesarios aparatos económicos y contables del país, precisó que sí incrementan su salario, porque -ratificó- nadie queda excluido en el sector presupuestado.

Se aclaró en la Mesa Redonda que para los trabajadores de farmacias no hay aumento porque pertenecen al sistema empresarial cubano, misma situación del sistema bancario, excepto el Banco Central de Cuba.

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, señaló que todos los beneficiados con el anunciado aumento salarial en el sector presupuestario tendrán que pagar la contribución especial a la seguridad social, como ya hacen los trabajadores de la salud, educación, fiscalía y otros.

Aquellos que ganen en el mes hasta 500 pesos solo el 2,5 % y quienes reciban más de esa cifra aportarán el 5 %, detalló la ministra.

Bolaños rememoró que en el sistema empresarial, cuando se aplicó un nuevo sistema de pagos, se aplicó el impuesto sobre los ingresos personales a quienes reciben salarios por 2 mil 500 pesos o más asociados al pago por resultado, la distribución de utilidades y el perfeccionamiento empresarial.

La ministra recordó que los impuestos en Cuba tienen un principio de generalidad en su aplicación en función de cuando se generen las condiciones para ello.

Para garantizar el éxito de la medida del incremento salarial en el sector presupuestado, la estrategia va dirigida a respaldar la oferta y su diversificación, afirmó el Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al intervenir en la Mesa Redonda.

Dijo que un incremento de precios afectaría tanto a quienes hoy son beneficiados, como al sector empresarial, por ello -subrayó- no puede permitirse.



Alejandro Gil explicó que sobre los precios se trabaja de dos formas, de una parte con medidas administrativas y de control, y por la otra, con instrumentos más de índole financiera, que tienen que ver con el aumento de las ofertas y la diversificación de las mismas.

Insistió en explotar más los servicios de comunicaciones, los de acceso al turismo, los gastronómicos y las nuevas opciones a la población, para que el incremento del salario no se refleje, bajo ninguna circunstancia, en incremento de precios.

Hay que enfrentar a aquellos que ponen precios irresponsables y oportunistas que no responden al costo, sino al deseo de obtener utilidades indiscriminadas, afirmó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños.

Al intervenir en la Mesa Redonda, la ministra señaló que en determinados municipios y localidades los transportistas han subido los precios con la justificación del impacto del reordenamiento de esa actividad y los controles para evitar el desvio del combustible.

Adelantó que se evalúa un grupo adicional de medidas para seguir ordenando la transportación y que buscan ordenar la adquisición del combustible a través de la red estatal para acabar con la ilegalidad, el desorden y la indisciplina.

El país necesita que las formas de gestión no estatal operen en un ambiente de legalidad, transparencia y orden que no distorsione la obtención de ingresos y utilidades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.