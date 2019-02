Tornado afecta zonas de La Habana (Fotos)

La Habana, Cuba. – Durante la noche de este domingo, y como consecuencia de la Baja Extratropical que transita por territorio cubano, destacó la ocurrencia de un tornado en zonas de los municipios de Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Regla, en La Habana.

Según declaraciones preeliminares del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, la envergadura del fenómeno y sus afectaciones se valoran para informar en las próximas horas.

Además de este tornado, se reportan rachas de vientos con daños a instalaciones públicas y el sector residencial, mientras que existen ligeras inundaciones en varios sectores del malecón y otras zonas bajas del litoral, no solo en La Habana, sino en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, y Mayabeque

Ante esta situación, y en consonancia con el llamado de la Defensa Civil, se recomienda a los ciudadanos no salir a las calles innecesariamente en el transcurso de la madrugada.

Fotos tomadas de las Redes Sociales

