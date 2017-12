Termoeléctrica cubana con notables resultados

Artemisa, Cuba.- El colectivo de la Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, en el municipio de Mariel, occidental provincia de Artemisa, cierra el actual año con la condición de Vanguardia Nacional, en reconocimiento a sus notables resultados.

La planta que genera electricidad al sistema electroenergético del país desde el año 1963, cuenta con dos subestaciones que aportan más de 100 gigawat y busca superar la calidad generadora.

En el presente año la termoeléctrica del Mariel superó un millón 712 mil megawatt de generación con un consumo de combustible de más de 285 galones por kilowatt hora.

Durante el presente año se invirtieron 104 millones de pesos para mejorar los niveles de eficiencia y generación de la planta Máximo Gómez Báez, que enlaza a las occidentales provincias de Artemisa y Pinar del Río con el sistema nacional.

