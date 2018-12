Temas cruciales en la mirada del Parlamento cubano

La Habana, Cuba. – Amplio, fructífero y de suma importancia para el país será, sin duda, el debate en comisiones del Parlamento cubano, los días 16 y 17 de diciembre, agenda de trabajo de dos jornadas previas a la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, los diputados conocerán sobre el estado de tramitación de los procesos penales, mientras en la de Defensa Nacional, se abordará el impacto de los accidentes de tránsito en la economía y sociedad.

Por su parte, la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, presentará los resultados de la implementación del Programa de Estado para enfrentar el cambio climático, conocido como Tarea Vida.

Las proyecciones de la Academia de Ciencias de Cuba, así como el proceso de ubicación laboral y la continuidad de estudios, también constituirán temas de esa Comisión.

