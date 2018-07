Sostendrá Presidente cubano encuentro con los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistirá como invitado especial a la 39 Reunión Regular de Jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM, que tendrá lugar los días 5 y 6 de julio, en Montego Bay, Jamaica.

La invitación al Presidente cubano se inscribe en el marco del aniversario 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas de los primeros cuatro países independientes del Caribe con Cuba y constituye una oportunidad para fortalecer los históricos lazos de amistad, solidaridad y de cooperación que han caracterizado los vínculos entre Cuba y las hermanas naciones caribeñas.

Desde al año 2002, se estableció el mecanismo de diálogo y concertación entre la Comunidad del Caribe y Cuba al más alto nivel. Hasta la fecha se han celebrado seis Cumbres. La última tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Antigua y Barbuda, que contó con la participación del entonces Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros General de Ejército Raúl Castro Ruz

Tomado de CubaMinrex

