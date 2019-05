Secretario General de la ONU pendiente de activación de Ley Helms-Burton

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, está al tanto de lo que se deriva de la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que genera hoy día gran rechazo entre la comunidad internacional.

Según confirmó a Prensa Latina el vocero adjunto del máximo representante de Naciones Unidas, Farhan Haq , Guterres se reunió a inicios de la semana anterior con la embajadora cubana en la ONU, Ana Silvia Rodríguez, y discutieron sobre la Helms-Burton, activada recientemente por Estados Unidos.

El carácter extraterritorial de esa ley ha sido rechazado desde hace 27 años en la Asamblea General por medio de la resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Ese documento expresa preocupación acerca de la continua promulgación y aplicación de leyes y reglamentos, como la Ley Helms-Burton, cuyos efectos daña la soberanía de otros Estados.

