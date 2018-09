Se reúnen presidentes de Comisiones Permanentes del Parlamento

Encabezado por Esteban Lazo Hernández, Ana María Mari Machado y Miriam Brito Sarroca, presidente, vicepresidenta y secretaria, respectivamente, del Parlamento, se efectuó un encuentro de trabajo en el Capitolio Nacional con los presidentes de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los participantes informaron sobre el seguimiento dado a los temas contenidos en las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez dirigidas a los presidentes de las Asambleas Provinciales, centrados en los conceptos relacionados con estilos y prioridades de trabajo.

Lazo relacionó un grupo de decisiones que se implementaron para el fortalecimiento de las Comisiones Permanentes, entre ellas la de profesionalizar a sus presidentes.

Como parte de esa dinámica se dio a conocer también que a los recorridos de trabajo de Esteban Lazo por territorios del país serán incorporados los presidentes y otros diputados.

En una reunión de los presidentes de las Comisiones Permanentes del Parlamento, Esteban Lazo al referirse a la importancia de la más alta fiscalización, afirmó que con indisciplinas e ilegalidades, sin planificación, exigencia o cumplimiento no se puede avanzar.

Acerca de la consulta popular recientemente iniciada para enriquecer el Proyecto de Constitución, se valoró la importancia de la presencia de los diputados en los debates del pueblo, en pos de contribuir en los análisis.

Lazo recomendó a los integrantes de las comisiones asistir a los encuentros populares teniendo además en la mano los documentos del VII Congreso del Partido.

Los asistentes expresaron sus sentimientos de compromiso con el sistema de trabajo adoptado, que permite estrechar más y mantener el vínculo permanente con el pueblo, e informaron que ya todas comisiones presentaron sus planes de trabajo para el trimestre octubre-diciembre.

