Se reúne Presidente cubano con canciller de Vietnam

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió este lunes con el compañero Pham Binh Minh, Viceprimer Ministro y Canciller de la República Socialista de Vietnam, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Durante el fraternal encuentro, ambos dirigentes intercambiaron acerca del excelente estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad de ampliar los vínculos comerciales, económicos y de cooperación, asimismo, dialogaron sobre temas de mutuo interés de la agenda internacional.



Acompañaron al distinguido visitante el embajador en nuestro país, Nguyen Trung Thanh, y el director del Departamento de Política Exterior, Nguyen Minh Vu.

Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; y el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, Emilio Lozada García.

