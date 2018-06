Santiagueros rindieron homenaje a mártires de la Patria

Una representación del pueblo de Santiago de Cuba a nombre de todos los cubanos rindieron tributo de recordación a los jóvenes luchadores Josué País, Salvador Pascual y Floro Vistel, caídos heroicamente el 30 de junio de 1957.

En la intercepción de las calles Martí y avenida Crombet, sitio donde fueron asesinados los combatientes por fuerzas de la tiranía batistiana, los familiares de los jóvenes asesinados, depositaron una ofrenda floral a nombre de su pueblo.

Al pronunciar las palabras centrales Niurka Belli secretaria del Partido en el municipio Santiago de Cuba exhortó a cultivar y profundizar en las presentes y nuevas generaciones la fecunda memoria histórica de nuestra Patria.

En el acto de recordación, integrantes de la presidencia entregaron el carné del Partido a un grupo de trabajadores de centros santiagueros.

