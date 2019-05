Salvador Valdés Mesa departe con colectivos de Granma

A producir más fondos exportables y sustituir importaciones llamó hoy Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de Cuba, al intercambiar con directivos y trabajadores de centros de Manzanillo, en Granma.

El miembro del Buró Político estuvo en la Empresa Pesquera Industrial, EPIGRAN, la Unidad Empresarial de Base Oriente, que produce carpintería de aluminio y en la Empresa 20 aniversario, única de Cuba que fabrica Acumuladores.

Insistió en usar al máximo los inventarios de todo tipo de recursos, potenciar la cría de especies de agua dulce y ejecutar inversiones en la Unidad Empresarial Calisur de Río Cauto para criar más camarones por vía artificial.

El secretario General de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, y otros dirigentes acompañaron a Valdés Mesa en su visita a centros laborales de Manzanillo.

